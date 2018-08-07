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Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
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Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта 

Рамблер 7 августа 2018
Фильм «Начало» режиссёра Глеба Панфилова вышел в 1970 году. Это была вторая его работа, где главную роль сыграла Инна Чурикова, к тому моменту уже супруга Панфилова. Создавая мелодраму, супруги многое позаимствовали из собственной жизни. Как и героиня фильма, Инна Чурикова играла роль Бабы-Яги в ТЮЗе, когда её заприметил режиссёр. В 1967 году Глеб Анатольевич намеревался дебютировать в полнометражном кино с картиной «В огне брода нет» и совершенно случайно обнаружил молодое дарование — Инну Чурикову. После окончания съёмок они поженились и приступили к «Началу», где Инна Михайловна играла актрису-любительницу и французскую героиню Жанну д’Арк. Супруги задумали снять эпичную ленту про Жанну, и «Начало» было своеобразной репетицией. Фильм «Начало» вышел, Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, и пришёл срок заняться историей Орлеанской девы. Но старт постоянно откладывался, Инне Михайловне пришлось пять лет провести в ожидании, ведь сниматься у других режиссёров ей не хотелось. Но и сидеть без работы было невозможно, так что через пять лет Чурикова вернулась в кино. Несмотря на то, что тандем режиссёра и актрисы создал ещё много советских киношедевров, фильм о Жанне д’Арк так и остался всего лишь задумкой.
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