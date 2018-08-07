Сиквелы, которые не подвели оригиналы

Продолжения фильмов крайне редко бывают столь же успешны, как оригиналы. Куда чаще они сиквелы походят на повторение пройденного с желанием нажить ещё больше денег. Причина этому проста — если в оригинале есть нечто новое и интригующее, то сиквел использует ту же идею повторно. Впрочем, эти продолжения оказались совсем неплохи и смогли приблизиться к оригинальным фильмам.

1. «Крик-2», 1997. Первый фильм вышел годом ранее и произвёл фурор. Сиквел получился слабее оригинала, однако сумел заставить зрителей волноваться благодаря интриге, заложенной в сценарий.

2. «Убить Билла-2», 2004. Ленту «Убить Билла» режиссёр Квентин Тарантино планировал просто выпустить в двух сериях, однако в итоге он превратился в два фильма, которые вышли с разницей несколько месяцев. В первой части главная героиня убила 95 человек и была всего лишь машиной, а во второй она прикончила всего троих и была показана как личность.

3. «Превосходство Борна», 2004. Экшн «Идентификация Борна» увидел свет в 2002. Спустя два года появилось «Превосходство Борна» и нельзя не отметить, что операторская работа здесь страдает, хотя сам Борн раскрывается более глубоко по сравнению с оригиналом.