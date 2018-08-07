Первые роли популярных российских актрис

Начинающие актрисы выглядят на экране трогательно и даже немного наивно. Впрочем, многие из них со временем становятся яркими звёздами, которых стремятся заполучить режиссёры, и годами удерживают интерес публики. Какими были советские и российские актрисы при первом появлении в кино?

1. Мария Кожевникова дебютировала в роли секретарши во второй части сериала «Адвокат».

2. Марина Александрова начала карьеру в сериале «Империя под ударом», который был посвящён противостоянию Охранного отделения и Боевой организации эсеров в начале XX века. Марина сыграла Марию Столыпину.

3. Светлана Ходченкова сразу же попала в руки мастера: Станислав Говорухин пригласил её в фильм «Благословите женщину». За эту роль Ходченкова была номинирована на премию «Ника».

4. Анна Чиповская впервые показалась публике в сериале «Операция „Цвет нации“».

5. Елизавета Боярская изначально не планировала продолжать актёрскую династию, но гены взяли своё. Впрочем, первое появление актрисы на экране мало кто заметил: она сыграла девушку в баре в сериале «Агент национальный безопасности».