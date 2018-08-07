У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение

Walt Disney запускает в производство шестую серию популярной франшизы о приключениях пиратов. Многие фанаты были уверены, что после провала пятого фильма, студия откажется от выпуска следующих серий. Фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" получил разгромные рецензии критиков, однако в прокате собрал 800 миллионов долларов, поэтому нет ничего удивительного в том, что студия заговорила о продолжении.

Сценарием займутся те же профессионалы, что и в прошлый раз: Тед Эллиотт, Терри Россио, Джэф Натансон. Кроме того, сорежиссер пятой части Хоаким Роннинг займется и шестым фильмом. Однако большой вопрос — останется ли во франшизе главный герой Джек Воробей, который так полюбился зрителям!..

Во-первых, это связано с чередой скандалов, в которые уже давно вовлечен исполнитель главной роли Джонни Депп . А во-вторых, пятый фильм, сюжет которого был выстроен вокруг Джека Воробья, собрал в прокате значительно меньше, чем предыдущие, что, по мнению зрителей и критиков, свидетельствует о потере Деппом статуса той звезды, которая способна своим присутствием обеспечить картине значительную прибыль.

Напомним, что в последнем фильме, в сцене после титров, создатели оставили намек фанатам на то, что в возможном продолжении появится Дэйви Джонс, которого убили еще финале третьего фильма "Пираты Карибского моря: На краю Света".