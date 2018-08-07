Самые сексапильные голливудские дивы

Голливуд не может обойтись без эксплуатации женской сексуальности, но это легко объяснить: соблазнительные формы помогают привлекают куда больший интерес к ленте. Появления на экране этих актрис мужчины ждут с особым нетерпением.

1. Дженнифер Энистон . Славу актрисе принёс сериал «Друзья», но героиней мужских фантазий её сделали комедии последних лет.

3. Меган Фокс . Сексапильную красотку вознесли на вершину славы «Трансформеры». Несмотря на то, что Меган снимается сейчас нечасто и воспитывает троих сыновей, её формы по-прежнему волнуют сильную половину человечества.

4. Моника Белуччи . Итальянская актриса неоднократно признавалась эталоном красоты, а её женственной фигурой нельзя не любоваться.

5. Марго Робби . Актриса лишь недавно ворвалась в Голливуд и определённо стала новым секс-символом.

6. Дженнифер Лоуренс . О таланте актрисы свидетельствуют полученные к сегодняшним 27 годам «Оскар» и «Три золотых глобуса». Впрочем, эффектной внешностью Дженнифер тоже не обделена.