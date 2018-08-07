Самые сексапильные голливудские дивы 

Голливуд не может обойтись без эксплуатации женской сексуальности, но это легко объяснить: соблазнительные формы помогают привлекают куда больший интерес к ленте. Появления на экране этих актрис мужчины ждут с особым нетерпением.
1. Дженнифер Энистон. Славу актрисе принёс сериал «Друзья», но героиней мужских фантазий её сделали комедии последних лет.
2. Эмма Уотсон. Юная волшебница Гермиона из франшизы про Гарри Поттера выросла и стала красавицей, умницей и активисткой.
3. Меган Фокс. Сексапильную красотку вознесли на вершину славы «Трансформеры». Несмотря на то, что Меган снимается сейчас нечасто и воспитывает троих сыновей, её формы по-прежнему волнуют сильную половину человечества.
4. Моника Белуччи. Итальянская актриса неоднократно признавалась эталоном красоты, а её женственной фигурой нельзя не любоваться.
5. Марго Робби. Актриса лишь недавно ворвалась в Голливуд и определённо стала новым секс-символом.
6. Дженнифер Лоуренс. О таланте актрисы свидетельствуют полученные к сегодняшним 27 годам «Оскар» и «Три золотых глобуса». Впрочем, эффектной внешностью Дженнифер тоже не обделена.
7. Скарлетт Йоханссон. Голливудская дива появляется на экране с десяти лет. И, похоже, она не собирается никому уступать звание самой сексуальной женщины ещё очень долго.