Руби Роуз исполнит роль Бэтвумен

Приятные новости для тех, кто до последнего надеялся на появление Стеллы в новом сезоне «Оранжевый хит сезона» от Netflix — совсем скоро появится возможность увидеть Руби Роуз в главной роли в собственном сериале.

Австралийская модель и актриса сыграет роль Бэтвумен в новом сериале от CW. Ранее сообщалось, что компания ищет актрису, представляющую собой ЛГБТ-сообщество, чтобы подчеркнуть гомосексуальность персонажа. В комиксах Бэтвумен была представлена как еврейская лесбиянка в 2006 году после долгого хиатуса всей серии. Она является первой лесбиянкой-супергероиней во всей Вселенной DC. Руби Роуз поделилась этой новостью в своем Instagram:

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose) 7 Авг 2018 в 10:53 PDT

Я эмоционально подкошена.. Ведь это детская мечта. Я бы умерла за то, чтобы увидеть на ТВ то, что я не одинока, еще когда была молодой участницей ЛГБТ-комьюнити. Спасибо всем. Спасибо тебе, Господи.

По слухам, первое появление персонажа состоится в сериале «Supergirl» от CW уже осенью, а запуск отдельного проекта произойдет не раньше 2019 года.