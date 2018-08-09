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Руби Роуз исполнит роль Бэтвумен
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Руби Роуз исполнит роль Бэтвумен 

Heroine.ru + ещё 10 9 августа 2018
Приятные новости для тех, кто до последнего надеялся на появление Стеллы в новом сезоне «Оранжевый хит сезона» от Netflix — совсем скоро появится возможность увидеть Руби Роуз в главной роли в собственном сериале.
Австралийская модель и актриса сыграет роль Бэтвумен в новом сериале от CW. Ранее сообщалось, что компания ищет актрису, представляющую собой ЛГБТ-сообщество, чтобы подчеркнуть гомосексуальность персонажа. В комиксах Бэтвумен была представлена как еврейская лесбиянка в 2006 году после долгого хиатуса всей серии. Она является первой лесбиянкой-супергероиней во всей Вселенной DC. Руби Роуз поделилась этой новостью в своем Instagram:
Я эмоционально подкошена.. Ведь это детская мечта. Я бы умерла за то, чтобы увидеть на ТВ то, что я не одинока, еще когда была молодой участницей ЛГБТ-комьюнити. Спасибо всем. Спасибо тебе, Господи.
По слухам, первое появление персонажа состоится в сериале «Supergirl» от CW уже осенью, а запуск отдельного проекта произойдет не раньше 2019 года.
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