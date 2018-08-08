Кто перешел дорогу Гурченко 

В музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» мадемуазель Нитуш могла бы сыграть Людмила Гурчено. Она уже прошла пробы, но главная героиня истории всё-таки была моложе. Тогда появилась кандидатура 14-летняя Ии Нинидзе, однако руководство «Ленфильма» отказывалось утверждать юную актрису из опасений, что она не сможет вытянуть двухсерийную ленту. В момент, когда шло обсуждение, на студии в составе экскурсии оказался малоизвестный британский режиссёр. Ему на глаза попались пробы Нинидзе и привели его в восторг. Режиссёр счёл, что Ия — копия Одри Хепбёрн, и начал упрашивать киночиновников, чтобы девушку отпустили сниматься в его проект. Но тогда «Ленфильм» решил, что такая очаровательная актриса нужна на родине, и отдало роль Нитуш Ие. Появившийся на площадке Андрей Миронов, игравший главную мужскую роль, был поражён, насколько девушка изящна, а от общения со звёздными партнёрами Нинидзе похудела ещё больше, так что Миронову пришлось её даже откармливать. Кстати, танцевала в ленте Ия Нинидзе сама, а вот петь и даже озвучить героиню ей не доверили: у Ии был сильный грузинский акцент, поэтому говорит и поёт за неё в «Небесных ласточках» актриса Елена Дриацкая.