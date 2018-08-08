Киноляпы, украсившие фильмы

Обычно неудачные дубли при монтаже не добавляют в картину, а показывают во время финальных титров ради развлечения зрителей. Но иногда незапланированные действия актёров оказываются настолько интересными, что именно их и оставляют в окончательном варианте фильма.

1. В фильме «Властелин колец: Две крепости» в одной из драматичных сцен героиня выходит на улицу и смотрит в даль. В это время с флагштока срывается флаг и улетает. Этот момент не был запланирован, флаг сорвал сильный ветер, разыгравшийся в день съёмок. Однако сцена от этого получилась более тревожной и напряжённой.

2. В фильме «Как стать принцессой» Энн Хэтэуэй в одном из эпизодов поскользнулась и упала. Этот момент не был прописан в сценарии, девушка просто не сумела удержаться на мокрой поверхности. Но такая неуклюжесть подчеркнула очарование героини, поэтому из картины сцену не вырезали.

3. В фильме «Подозрительные лица» одной из ключевых стала сцена с опознанием в полицейском участке. Актёры начали кривляться, но это было вполне в духе их персонажей, так что именно этот дубль и вошёл в ленту.