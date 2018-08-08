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Кинг-Конг и чудеса анимации
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Кинг-Конг и чудеса анимации 

Рамблер 8 августа 2018
Фильмы последних лет всё активнее используют возможности компьютерной анимации, особенно если речь идёт о красочных, насыщенных эффектными сценами блокбастерах. Один из самых показательных примеров такого экшна — приключенческий боевик «Конг: Остров черепа», которым создатели попытались возродить интерес к Кинг-Конгу.
Компьютерной графикой для фильма занималась студия Industrial Light & Magic, которую ещё в 1975 году основал Джордж Лукас. В команду, работавшую над лентой, вошло около 300 специалистов: художников, аниматоров, техников. Самого Конга создавали полтора года, причём половина срока ушла на разработку образа опасного гиганта ростом 30 метров. Чтобы Конг выглядел натурально, сотрудники компании использовали не только технологию захвата движения, но и классическую покадровую анимацию. Такой тщательный подход сделал мимику персонажа естественной и позволил имитировать перекатывание мускулов под кожей. Специалисты Industrial Light & Magic так ювелирно поработали над Конгом, что зрители могут видеть, как шевелятся волоски шерсти.
Отдельная работа велась над созданием рёва Конга. Чтобы его крик получился гремящим и леденящим душу, звукооператор записал рёв львов, а потом добавил крики горилл и обезьян. Смешав эти звуки, он получил зловещий голос Конга.
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