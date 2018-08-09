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Судьбу фильма решила лысина Михалкова
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Судьбу фильма решила лысина Михалкова 

Рамблер 9 августа 2018
Режиссёр Никита Михалков искал исполнителя роли слуги главного героя для экранизации романа Николая Гончарова «Обломов». Ему требовался действительно талантливый артист, поэтому выбор пал на МХАТовца Андрей Попова, который с удовольствием согласился. Однако у народного артиста СССР Попова была роскошная седая шевелюра, которой он гордился. Актёр постоянно играл представительных мужчин, чиновников, членов правительства, героев соцтруда, поэтому не хотел портить фактурную внешность. А Михалкову Захар виделся с лысиной, поэтому между ним и Поповым возник конфликт: Михалков хотел, чтобы актёр побрился, а тот категорически отказывался. Тогда приняли решение найти накладную лысину. Но процесс затягивался, поэтому Михалков пошёл на хитрость. В один из дней, когда Андрей Попов приехал на площадку и в очередной раз собрался примерять накладные лысины, в гримёрку вошли сам Никита Михалков, работавший на картине художник Александр Адабашьян и ассистент режиссёра. Все трое были абсолютно лысые. Посмотрев на компанию, Попов безрадостно согласился последовать их примеру. Олег Табаков, сыгравший в фильме роль Ильи Обломова, позднее вспоминал, что Андрей Попов в таком виде в первый же съёмочный день довел его до приступов хохота.
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