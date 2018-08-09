Судьбу фильма решила лысина Михалкова 

Режиссёр Никита Михалков искал исполнителя роли слуги главного героя для экранизации романа Николая Гончарова «Обломов». Ему требовался действительно талантливый артист, поэтому выбор пал на МХАТовца Андрей Попова, который с удовольствием согласился. Однако у народного артиста СССР Попова была роскошная седая шевелюра, которой он гордился. Актёр постоянно играл представительных мужчин, чиновников, членов правительства, героев соцтруда, поэтому не хотел портить фактурную внешность. А Михалкову Захар виделся с лысиной, поэтому между ним и Поповым возник конфликт: Михалков хотел, чтобы актёр побрился, а тот категорически отказывался. Тогда приняли решение найти накладную лысину. Но процесс затягивался, поэтому Михалков пошёл на хитрость. В один из дней, когда Андрей Попов приехал на площадку и в очередной раз собрался примерять накладные лысины, в гримёрку вошли сам Никита Михалков, работавший на картине художник Александр Адабашьян и ассистент режиссёра. Все трое были абсолютно лысые. Посмотрев на компанию, Попов безрадостно согласился последовать их примеру. Олег Табаков, сыгравший в фильме роль Ильи Обломова, позднее вспоминал, что Андрей Попов в таком виде в первый же съёмочный день довел его до приступов хохота.