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Кто выбрался из «Матрицы»
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Кто выбрался из «Матрицы» 

Рамблер 9 августа 2018
Фантастический боевик братьев Вачовски «Матрица» вышел в 199 году и почти сразу получил статус культового. Актёры, сыгравшие в фильме, тут же поднялись на кинематографический Олимп, но удалось ли им там закрепиться?
1. Киану Ривз, сыгравший Нео, главного героя, к моменту выхода картины уже был хорошо известен зрителям. После «Матрицы» у него было много успешных проектов, а в 2014 году после роли в боевике «Джон Уик» Киану вновь пережил карьерный взлёт. В 2017-ом году вышло продолжение «Джона Уика», кроме того 53-летний Ривз сейчас снимается ещё в ряде лент.
2. Лоуренс Фишборн сыграл в «Матрице» Морфеуса. Он тоже опытным артистом, в его активе к 1999 году были успешные работы. Фишборн стал первым темнокожим американским актёром, сыгравшим Отелло, но мировая слава его настигла после участия в проекте братьев Вачовски. После «Матрицы» Лоуренс попробовал в качестве режиссёра и часто появляется в голливудских блокбастерах. 57-летний Фишборн вновь встретится в одной площадке с Киану Ривзом в боевике «Джон Уик-3», премьера которого запланирована на 2019 год.
3. Керри-Энн Мосс, появившись на экране в обтягивающем чёрном костюме, стала предметом мужских фантазий. Её героиня Тринити сразила зрителей сочетанием женственности и силы, и после «Матрицы» режиссёры засыпали её предложениями. В жизни 50-летней Керри-Энн есть не только кино: она с 1999 года замужем и воспитывает троих малышей.
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