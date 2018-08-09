«Гостья из будущего»: тогда и сейчас

Весенние школьные каникулы в 1984 году все школьники СССР провели дома, ведь в это время в стране прошла премьера многосерийного фильма «Гостья из будущего». История про загадочный миелофон стала настоящим хитом на многие годы, а Коля Герасимов, Алиса, космические пираты и робот Вертер — любимыми героями детей всех возрастов. Что стало с актёрами, которые сыграли в этом действительно волшебном фильме?

1. Елена Метёлкина , в фильме Полина. Елена — не профессиональная актриса, а модель, которая время от времени снималась в кино. В девяностые годы она перепробовала множество специальностей, а сейчас работает в церковном хоре.

2. Марианна Ионесян, в фильме Юля Грибкова. Учась в школе, Марианна принимала участие в игре «Что? Где? Когда?», затем поступила на философский факультет МГУ , а после окончания университета уехала в США, где живёт и сейчас.