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«Гостья из будущего»: тогда и сейчас
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«Гостья из будущего»: тогда и сейчас 

Рамблер 9 августа 2018
Весенние школьные каникулы в 1984 году все школьники СССР провели дома, ведь в это время в стране прошла премьера многосерийного фильма «Гостья из будущего». История про загадочный миелофон стала настоящим хитом на многие годы, а Коля Герасимов, Алиса, космические пираты и робот Вертер — любимыми героями детей всех возрастов. Что стало с актёрами, которые сыграли в этом действительно волшебном фильме?
1. Елена Метёлкина, в фильме Полина. Елена — не профессиональная актриса, а модель, которая время от времени снималась в кино. В девяностые годы она перепробовала множество специальностей, а сейчас работает в церковном хоре.
2. Марианна Ионесян, в фильме Юля Грибкова. Учась в школе, Марианна принимала участие в игре «Что? Где? Когда?», затем поступила на философский факультет МГУ, а после окончания университета уехала в США, где живёт и сейчас.
3. Евгений Герасимов, в фильме робот Вертер. Евгений был популярным актёром и до выхода картины, продолжил он сниматься и последующие годы. Также у него есть режиссё1рские работы, но в последние годы он переключился на политическую деятельность.
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