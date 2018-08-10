Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова 

Сцена свидания Штирлица с женой в фильме «Семнадцать мгновений весны» — одна из самых запоминающихся. Между тем, изначально её в сценарии не было, этот эпизод предложил вставать Вячеслав Тихонов, которому подсказали идею консультанты с Лубянки. Режиссёр Татьяна Лиознова хотела даже снять в эпизоде малыша — сына Штирлица, которого он прежде не видел. Но потом Лиознова решила, что, если ребёнок станет капризничать, то заслонит жену, а ей хотелось показать глубокую любовь между мужчиной и женщиной. Кстати, жену разведчика сыграла студентка ВГИКа Элеонора Шашкова, которая была намного моложе своей героини. Девушку состарили для съёмок с помощью грима и в таком виде она появилась на площадке. С Тихоновым Шашкова знакома не была, да и на площадке им предложили сниматься по отдельности. Но в день, когда должны были снимать Шашкову, на съёмках появился Тихонов и так подыграл актрисе, что эпизод сняли буквально за час. А вот когда нужно было снимать пронзительный взгляд Тихонова, Шашковой уже не было, поэтому подыграть вызвалась сама Татьяна Лиознова. Но в ней актёр «супругу» не увидел, поэтому пришлось снова вызывать Элеонору Шашкову.