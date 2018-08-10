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Самые ненавистные кинозлодеи
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Самые ненавистные кинозлодеи 

Рамблер 10 августа 2018
Создавая сценарии, авторы стараются сделать персонажей колоритными и запоминающимися. К сожалению, во многих фильмах злодеи — блёклые шаблонные герои с банальными комплексами и затаёнными обидами, которые вымещают собственную несостоятельность на окружающих и мире. Но вот эти негодяи действительно возмутили публику и заставили себя ненавидеть.
1. Перси Уэтмор, «Зелёная миля», 1999. Персонаж с повреждённой психикой и склонный к садизму, работающий надзирателем в тюрьме, явно получил по заслугам. Как и в оригинальном романе Стивена Кинга, по которому был снят фильм, Перси показал, что иногда преступник может быть милосерднее тюремщика.
2. Император Коммод, «Гладиатор», 2000. Коммод — антагонист главного героя, поэтому очевидно, что он — отрицательный персонаж. Однако сценаристам ленты удалось сделать так, что неприязнь к Коммоду не просто возникает в начале, она развивается по ходу действия, в конце концов превращаясь в отвращение.
3. Джоффри Баратеон, «Игра престолов», 2011-настоящее время. Джоффри с самых юных лет показывал порочность и любовь к страданиям других. Его страсть — издевательства, унижения, помыкательства. При этом власть Баратеона не ограничивается, ведь он — отпрыск высокородной семьи. Испорченность Джоффри нарастала с возрастом, превращаясь в манию и вызывая ярость зрителей. Дело дошло до того, что авторы сериала стали опасаться за жизнь актёра, играющего Джоффри, ирландца Джека Глисона.
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