Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись

Писатели, которые рассказывают нам занимательные истории, нередко оказываются пророками. Например, в романе «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут» предсказал визит человека на наш естественный спутник, а Рэй Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту» описал наушник-вкладыши. Но иногда пророчества проскакивают не только в научно-фантастических книгах или фильмах, но в сериалах.

1. «Вне подозрений», 1995. В этом не особо известном фильме главную роль сыграл Кристофер Рив. Его герой, полицейский, получает ранение, после которого остаётся парализованным. Ради большей достоверности Рив во время подготовки к съёмкам посещал центр реабилитации больных с параличом. Через шесть дней после премьеры Кристофер совершал конную прогулку, получил травму и следующие 20 лет вплоть до смерти в 2004 году провёл в инвалидном кресле.

2. «Игра смерти», 1978. Главную роль в боевике играл Брюс Лит. К сожалению, мастер восточных единоборств скончался ещё до окончания съёмок, поэтому фильм завершали его дублёры. В ленте был эпизод, в котором персонаж Брюса снимается в кино, при этом его коллега, который по сценарию должен был выстрелить в него холостым патроном, стреляет боевым и ранит героя Брюса Ли. В 1993 году сын Брюса Брэндон снимался в картине «Ворон». Сценарий предполагал, что в персонажа Брэндона стреляют. Коллега по площадке выстрелил холостым патроном, но в стволе пистолета оказалась заглушка, которая убила Брэндона.