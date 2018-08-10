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По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
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По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером 

Passion.ru 10 августа 2018
Дебютная работа младшей дочери Никиты Михалкова будет представлена на кинофестивале в США.
Надежда Михалкова — успешная киноактриса, а с недавних пор, — и режиссер. Первая полнометражная картина, снятая младшей дочерью мэтра отечественного кино Никиты Михалкова, называется «Проигранное место» и в прокат выйдет с 25 октября. Однако лентой уже заинтересовались за рубежом — мировая премьера фильма состоится на кинофестивале во Флориде.
«Проигранное место» можно отнести к жанру ужасов, именно такие фильмы принимают участие в смотре Popcorn Frights Film Festival. О грядущей премьере начинающий режиссер рассказала в своем Instagram: «Ой-ой-ой! Не могу промолчать. Хочу делиться. Радость. Очень приятно. Всем спасибо. P. s. Эта новость адресована тем — кто умеет радоваться за других. 💕 „Мировая премьера картины пройдет на одном из самых престижных кинофестивалей, посвященных фильмам ужасов, Popcorn Frights Film Festival, который проходит во Флориде. Дата премьеры — 15 августа“».
Авторы сценария — знаменитые драматурги братья Пресняковы. Одну из главных ролей сыграла сестра Надежды Анна Михалкова, которая также выступила продюсером ленты.
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