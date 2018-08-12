Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером

Как известно, знаменитости снимались в музыкальном проекте "Звезда родилась". Эта лента станет режиссерским дебютом голливудского актера Брэдли Купера . Сюжет мюзикла расскажет о молодой певице Элли и ее пути на звездный олимп с помощью увядающего исполнителя кантри.

Во время работы над фильмом Леди Гага и Брэдли Купер регулярно делились опытом работы друг с другом. Певица помогала Куперу создать убедительный образ рок-звезды, он же делился с певицей актерскими советами.

Несмотря на то, что Леди Гага уже снималась в кино и у нее даже есть "Золотой глобус" за роль в сериале "Американская история ужасов: Отель", работа с Брэдли Купером очень вдохновила певицу. В интервью она призналась: "Это меня изменило. Смотреть за работой Брэдли — бесценно. Он — феноменальный актер, кроме того, он поверил в меня, что дало мне силы поверить в себя. Этот опыт я никогда не забуду".

Брэдли рассказал, что в молодости писал песни. Долгое время он надеялся, что работа в кино подарит возможность проявить музыкальный талант. "Звезда родилась" — идеальный фильм для осуществление давней мечты актера.

Мировая премьера фильма "Звезда родилась" запланирована на 5 октября 2018 года.