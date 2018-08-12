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Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
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Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером 

Рамблер 12 августа 2018
Как известно, знаменитости снимались в музыкальном проекте "Звезда родилась". Эта лента станет режиссерским дебютом голливудского актера Брэдли Купера. Сюжет мюзикла расскажет о молодой певице Элли и ее пути на звездный олимп с помощью увядающего исполнителя кантри.
Во время работы над фильмом Леди Гага и Брэдли Купер регулярно делились опытом работы друг с другом. Певица помогала Куперу создать убедительный образ рок-звезды, он же делился с певицей актерскими советами.
Несмотря на то, что Леди Гага уже снималась в кино и у нее даже есть "Золотой глобус" за роль в сериале "Американская история ужасов: Отель", работа с Брэдли Купером очень вдохновила певицу. В интервью она призналась: "Это меня изменило. Смотреть за работой Брэдли — бесценно. Он — феноменальный актер, кроме того, он поверил в меня, что дало мне силы поверить в себя. Этот опыт я никогда не забуду".
Брэдли рассказал, что в молодости писал песни. Долгое время он надеялся, что работа в кино подарит возможность проявить музыкальный талант. "Звезда родилась" — идеальный фильм для осуществление давней мечты актера.
Мировая премьера фильма "Звезда родилась" запланирована на 5 октября 2018 года.
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