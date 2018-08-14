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Герои «Назад в будущее» встретились спустя 33 года
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Герои «Назад в будущее» встретились спустя 33 года 

Рамблер 14 августа 2018
Актеры встретились на фестивале Fan Expo Boston и сделали общую фотографию, на которой запечатлены исполнители главных ролей Майкл Джей Фокс (Марти МакФлай), Томас Уилсон (Биф Таннен), Кристофер Ллойд (Док Браун) и Лиа Томпсон (Лоррэйн Бэйнс). Снимок выложил у себя в Instagram-аккаунте Майкл Джей Фокс:
"Назад в 2018. Даже Бифу удалось это сделать", — написал актер.
Слухи о воссоединении героев в продолжении знаменитой трилогии "Назад в будущее" ходят регулярно, однако официально они еще ни разу не были подтверждены. Более того, на этом же фестивале Томас Уилсон сказал, что съемки новых серий не планируются, а сам актер считает продолжение ненужным, поскольку классическая трилогия — вполне завершенное произведение.
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