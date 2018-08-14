Герои «Назад в будущее» встретились спустя 33 года

Публикация от Michael J Fox (@realmikejfox) 12 Авг 2018 в 12:03 PDT

"Назад в 2018. Даже Бифу удалось это сделать", — написал актер.

Слухи о воссоединении героев в продолжении знаменитой трилогии "Назад в будущее" ходят регулярно, однако официально они еще ни разу не были подтверждены. Более того, на этом же фестивале Томас Уилсон сказал, что съемки новых серий не планируются, а сам актер считает продолжение ненужным, поскольку классическая трилогия — вполне завершенное произведение.