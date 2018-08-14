7 российских ужастиков, чтобы хорошо встряхнуться

7 свежих российских ужастиков, чтобы хорошо встряхнуться

Российские хорроры — не топорное копирование Голливуда, в них есть свой «почерк» и особый стиль. Предлагаем вам семь (технически восемь) фильмов, чтобы убедиться в этом.

Русалка. Озеро мертвых

Незадолго до свадьбы Рома встречает на лесном озере загадочную девушку. Эта встреча и поцелуй меняют его жизнь: непонятная болезнь укладывает парня в больницу. Его невеста Марина, сначала, конечно, расстроившаяся из-за неспособности Ромы держать себя в руках, собирается освободить жениха от проклятия и доказать, что любовь сильнее.

Фото на память

Компания друзей отправилась в путешествие, но попала в аварию и была вынуждена заехать в старый дом, где нашлись жуткие фотографии и старый фотик, на который были сделаны снимки. Ребята решили прихватить ретротехнику и постепенно поняли, что любой, кто попал в объектив этого фотоаппарата, умирает страшной и мучительной смертью…

Невеста

Хорошенькая девушка Настя едет с женихом к его родителям знакомиться перед свадьбой. Дело вполне обычное, но на месте у Насти начинаются плохие предчувствия: люди вокруг нее странные, атмосфера неуютная, находки пугающие. А перед свадьбой надо пройти непонятный обряд.

Черная вода

Хоррор Романа Каримова , известного по комедиям «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!». На этот раз режиссер снял историю о странных событиях, которые происходят с друзьями, поселившимися на загадочном корабле возле заброшенной деревни.

Конверт

Однажды утром секретарь московской компании находит конверт, на котором указан адрес здания напротив. Исправить недоразумение поручено водителю Игорю, и не подозревавшему, что простая просьба приведет его к череде мистических событий. Прервать эту чертовщину можно только доставив письмо адресату, но преград на пути будет тьма.

Два билета на тот свет

Насыщенная короткометражка для тех, кто все время куда-то спешит. Двое ученых, историк и физик, находят фотографии надгробий со странными датами жизни — кажется, погребенные жили сильно больше тысячи лет — и отправляются в Северную Румынию, где их ждет встреча с мстительными призраками.

Гоголь. Начало и Гоголь. Вий

Лайтверсия хоррора для тех, кому для испуга нужно не так много. Молодой Николай Васильевич работает писарем и прибывает на хутор близ Диканьки, чтобы принять участие в расследовании загадочного и жестокого убийства молодой девушки. Странные видения, терзающие Гоголя, помогают распутывать дело, но вскоре он остается за главного и один на один со своими кошмарами. Вот-вот в кинотеатрах выйдет третий фильм, который поставит в этой истории точку.