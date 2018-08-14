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Что разрушило брак Волчек и Евстигнеева
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Что разрушило брак Волчек и Евстигнеева 

Рамблер 14 августа 2018
Роль переводчицы художественной литературы Варвары Никитичны в фильме «Осенний марафон» стала одной из самых ярких в кинокарьере Галины Волчек. Образ одинокой малоуспешной женщины средних лет оказался крайне достоверным. Сама же актриса была очень расстроена, увидев себя на экране — она даже и представить не могла, что будет выглядеть настолько непривлекательно. Между прочим, история главного героя «Осеннего марафона», разрывавшегося между женой и любовницей, была понятна Галине Волчек как никому другому. Брак народной артистки СССР с Евгением Евстигнеевым не был идеальным и сопровождался слухами о неверности супруга. А впоследствии и сама исполнительница роли неудачливой Варвары заводила романы с женатыми мужчинами, но главной страстью актрисы всегда оставался театр, которым она руководит с 1989 года.
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