«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство

Летом 1974 года, недалеко от съемочной площадки триллера "Челюсти", нашли убитую девушку. С тех пор прошло больше сорока лет, однако полиции так и не удалось раскрыть это дело. Они не только не нашли убийцу, но даже не определили личность жертвы.

Расследование возобновляли несколько раз за эти годы: следователи проводили ДНК-экспертизы, чтобы идентифицировать личность убитой, но безуспешно. Кроме того, проверяли по базе пропавших, но и там она не числится. Судмедэксперты пришли к заключению, что девушку убили и изнасиловали, а тело случайно обнаружили только через две недели после преступления.

Недавно американский писатель Джо Хилл, сын Стивена Кинга , предположил, что неизвестная могла быть актрисой из массовки "Челюстей". Съемки фильма проходили на острове Мартас-Винъярд, расположенном в 160 км от города Провинстаун, Массачусетс, где и нашли убитую.

Хиллу пришла эта мысль в голову, когда тот пересматривал фильм, он обратил внимание на сцену с девушкой, похожей на жертву. Актриса из массовки была одета в джинсы, у нее были темные длинные волосы и синяя косынка на голове. Те же приметы были и у жертвы: полиция обнаружила рядом с телом свернутые джинсы, а синий платок был спущен на шею.