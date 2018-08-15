«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство 

Летом 1974 года, недалеко от съемочной площадки триллера "Челюсти", нашли убитую девушку. С тех пор прошло больше сорока лет, однако полиции так и не удалось раскрыть это дело. Они не только не нашли убийцу, но даже не определили личность жертвы.
Расследование возобновляли несколько раз за эти годы: следователи проводили ДНК-экспертизы, чтобы идентифицировать личность убитой, но безуспешно. Кроме того, проверяли по базе пропавших, но и там она не числится. Судмедэксперты пришли к заключению, что девушку убили и изнасиловали, а тело случайно обнаружили только через две недели после преступления.
Недавно американский писатель Джо Хилл, сын Стивена Кинга, предположил, что неизвестная могла быть актрисой из массовки "Челюстей". Съемки фильма проходили на острове Мартас-Винъярд, расположенном в 160 км от города Провинстаун, Массачусетс, где и нашли убитую.
Хиллу пришла эта мысль в голову, когда тот пересматривал фильм, он обратил внимание на сцену с девушкой, похожей на жертву. Актриса из массовки была одета в джинсы, у нее были темные длинные волосы и синяя косынка на голове. Те же приметы были и у жертвы: полиция обнаружила рядом с телом свернутые джинсы, а синий платок был спущен на шею.
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