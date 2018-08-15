Раскрыта тайна финальной сцены фильма «Начало» 

Хотя картина "Начало" Кристофера Нолана вышла почти десять лет назад, тем не менее споры по поводу ее концовки длятся до сих пор. Но похоже, им пришел конец — голливудский актер Майкл Кейн решил рассекретить финал культового фильма, в котором исполнил роль отца главного героя Доминика Кобба.
"Прочитав сценарий фильма, я ничего сначала не понял и мне пришлось обратиться к режиссеру. Я спросил, где заканчивается сон и начинается реальность? На что он ответил: "Ну, там где есть ты, это — действительность, а там, где тебя нет, — сон". Вот вам и ответ", — поделился актер.
В финале ленты главный герой возвращается в США, где его встречает отец — персонаж Майкла Кейна. Кобб наконец-то оказывается дома вместе со своими детьми, но ему кажется это нереальным, поэтому он запускает волчок, но зритель так и не увидел, закончил ли он вращаться. Но если все так, как говорит Кейн, выходит, что волчок прекратил вращение, а Кобб в реальности встретился с детьми.