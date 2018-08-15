Андрея Миронова мучила тяжёлая болезнь 

Эпизоды, связанные с пребыванием героев советской комедии «Бриллиантовая рука» в Турции, снимались в городе Баку. По воспоминаниям участников съёмочного процесса, он проходил в радостной и оживлённой атмосфере. После рабочего дня актёры много времени проводили вместе, гуляя по городу и подолгу засиживаясь в местных кафе и ресторанах. Лишь для Андрея Миронова съёмки омрачались тяжёлой болезнью — актёр страдал нервной экземой. Справиться с серьёзным недомоганием артисту помогала морская вода, и на съёмочной площадке он забывал о своём недуге, демонстрируя окружающим свой жизнерадостный настрой и готовность стойко переносить все тяготы, сопровождавшие актёров во время съёмок самого фильма.