Худшие переигрывания актеров за все времена

Не важно, как много наград получил актер, найдется в его коллекции парочка фильмов, которыми он гордиться не будет.

"Воздушная тюрьма" и Джон Малкович

Актер играет настоящего злодея в этой картине, а это не так легко, как может показаться. Нужно сыграть зло убедительно, но не перестараться, чтобы не выглядеть смешно. Когда фильм только вышел на экраны, критики пришли к выводу, что Малкович все-таки переборщил.

"Комната" и Томми Вайсо

Фильм стал, можно сказать, легендарным благодаря своей глупости. В нем много ненужных сцен, нелепых диалогов и неубедительной игры актеров, которые совершенно не подходят для своих ролей. Во всем этом — заслуга актера Томми Вайса, который писал сценарий, снимал и продюсировал, а также исполнял в фильме главную роль. Последнее вышло у него особенно плохо: ни одной сцене с ним зрители и критики не поверили, настолько все было неестественно.

"Спаун" и Джон Легуизамо

В фильме актер играет осквернителя — персонажа, чей каждый шаг должен быть смешным. Многие критики посчитали, что Легуизамо перестарался, однако не нужно забывать, что Джон выступает в роли злого демонического клоуна из комикса 90-х годов — нечто менее выразительное могло показаться "недоигрой".

"Дорогая мамочка" и Фэй Данауэй

Данауэй играет здесь актрису Золотого века Голливуда Джоан Кроуфорд , изображая ее эгоцентричным и жестоким монстром, из-за чего серьезный драматический фильм превращается в обычную лагерную комедию. Особенно Данауэй переигрывает в сцене с металлическими вешалками, которая впоследствии даже стала мемом.

"Человек-паук 3: Враг в отражении" и Тоби Магуайр

Во-первых, идея фильма провалилась из-за того, что сюжет показал ненавистную всеми сторону Питера Паркера. А во-вторых, Магуайр перестарался, изображая гадкого парня. Особенно критики прошлись по сцене с танцами на улице.

"Могучие рейнджеры" и Элизабет Бэнкс

Актриса играет космическую ведьму Риту Репульсу и, вроде бы, даже соответствует своему образу. Но все вместе: костюм, золотая накладка на зуб, мимика и злобные крики актрисы — сделали ее игру просто смешной.

"Пятый элемент" и Гэри Олдмен