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Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни»
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Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни» 

Собака.ru 17 августа 2018
В сети появился трейлер американского хоррора про алтайского злого духа. Фильм называется «Горные огни». В центре сюжета группа студентов американских студентов, с которыми училась россиянка Карина (Кэрри). Ее убили при загадочных обстоятельствах, а спустя год друзья решили почтить ее память визитом в Россию, чтобы почтить ее память. Брат умершей девушки оказывается местным шаманом и предложил студентам совершить ритуал, во время которого что-то пошло не так.
Съемки фильма проходили в Калифорнии. Над картиной работали участие россияне. Сценарием занимался Михаил Кукушкин, а одну из главных ролей сыграл Алексей Воробьев. Накануне вышел тизер сериала «Романовы» о потомках царской семьи.
Купить билеты на фильм "Горны огни" можно на Афише
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