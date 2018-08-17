Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни»

В сети появился трейлер американского хоррора про алтайского злого духа. Фильм называется «Горные огни». В центре сюжета группа студентов американских студентов, с которыми училась россиянка Карина (Кэрри). Ее убили при загадочных обстоятельствах, а спустя год друзья решили почтить ее память визитом в Россию, чтобы почтить ее память. Брат умершей девушки оказывается местным шаманом и предложил студентам совершить ритуал, во время которого что-то пошло не так.