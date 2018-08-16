Тома Круза хотели сделать «Зеленым Фонарем»

Актеру предлагали роль в супергеройском фильме "Зеленый Фонарь". Но от предложения он отказался.

Создатели фильма предлагали кинозвезде главную роль, но переговоры зашли в тупик, сообщает издание Comic Book.

Говорят, Тому Крузу не понравился сюжет, в то время как сумма денег, которую ему предлагали за работу на съемках, устраивала абсолютно.

По сюжету киноленты Зеленый Фонарь погибает — это-то и не пришлось по душе легендарному актеру. Он посчитал такое развитие событий вовсе неинтересным для себя.

Переговоры велись весной 2018 года. Среди возможных претендентов на главную роль назывались Брэдли Купер и Джейк Джилленхол.

Предыдущий фильм, рассказывающий о супергерое, провалился в прокате.

Кинокомпания Warner Bros. планирует выпустить новую версию киноленты к 2020 году, но пока проект находится лишь на самой начальной стадии создания.