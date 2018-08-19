Названа самая высокооплачиваемая актриса 

Forbes ежегодно составляет рейтинг богатых людей разных профессий со всего мира. Очередной список был составлен совсем недавно — в издании назвали самую высокооплачиваемую актрису.
Ею оказалась популярная Скарлетт Йоханссон. Актриса Marvel за последний год заработала 40 с половиной миллионов долларов. Большая часть ее гонораров приходится именно на работу с киновселенной комиксов.
На втором месте рейтинга с суммой гонораров почти в полтора раза меньше оказалась Анджелина Джоли. И приличная часть ее доходов получена от рекламных контрактов.
Третье место — Дженнифер Энистон с 19-ю миллионами долларов за год.