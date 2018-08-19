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«Аквамен» выйдет в России раньше
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«Аквамен» выйдет в России раньше 

Рамблер 19 августа 2018
Ожидаемая лента киновселенной DC "Аквамен" выйдет на неделю раньше запланированного дня премьеры. К тому же российский зритель увидит супергеройский фильм раньше, чем остальной мир.
По сюжету главный герой истории, которого сыграет Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов", борется за свое наследие стать правителем семи морей. Он с детства отличается недюжинной силой, способностью общаться с жителями морских глубин и дышать под водой. Все эти умения и позволяют ему стать Акваменом.
Сценаристом картины выступил Уилл Билл. На экранах премьера состоится 13 декабря этого года.
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