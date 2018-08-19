«Аквамен» выйдет в России раньше

Ожидаемая лента киновселенной DC "Аквамен" выйдет на неделю раньше запланированного дня премьеры. К тому же российский зритель увидит супергеройский фильм раньше, чем остальной мир.

По сюжету главный герой истории, которого сыграет Джейсон Момоа , известный по сериалу "Игра престолов", борется за свое наследие стать правителем семи морей. Он с детства отличается недюжинной силой, способностью общаться с жителями морских глубин и дышать под водой. Все эти умения и позволяют ему стать Акваменом.

Сценаристом картины выступил Уилл Билл. На экранах премьера состоится 13 декабря этого года.