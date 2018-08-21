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Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате
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Премьеру с Кевином Спейси никто не пришел смотреть 

Рамблер 21 августа 2018
Карьера Кевина Спейси попала под жесткий удар еще в прошлом году, когда на него посыпались обвинения в сексуальных домогательствах. Тогда же актер признался, что относится к людям нетрадиционной ориентации.
Все проекты отказались от дальнейшей работы со Спейси. Так, осенью на экраны без его участия выйдет популярный сериал "Карточный домик", где он исполнял главную роль. Однако один фильм все же решил не отказываться от Спейси. "Клуб миллиардеров" решил продолжить работу с актером не потому, что поддерживали его в ситуации со скандалами, а лишь из уважения к другим членам команды — было жаль терять результаты проделанной работы.
Как итог: фильм вышел в Америке лишь в 10 кинотеатрах и за премьерный день кассовые сборы по США составили 126 долларов. Кажется, это действительно последняя работа Кевина Спейси в большом кино.
Хотя в России фильм заработал значительно больше — с 19 июля фильм собрал более 50 миллионов рублей.
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