Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников

Первый киносеанс состоялся 28 декабря 1895 года, а значит, кинематографу уже более сотни лет. За это время киношники создали столько фильмов и использовали столько сюжетов, что придумывать новые стало немыслимо сложно. Именно поэтому в новых лентах применяются ходы и повороты, которые уже встречались неоднократно в более ранних историях. И в некоторых фильмах сюжеты так узнаваемы, что, кажется, авторы попросту украли их из оригиналов.

1. «Чужой», 1979. Этот триллер о страшных инопланетянах — далеко не первая история подобного рода. Но если пересмотреть ленту 1958 года «Оно! Ужас из космоса», то нельзя не заметить, что «Чужой» почти полностью копирует его.

2. «За пригоршню долларов», 1964. Этот фильм открыл эпоху «спагетти-вестернов» и прославил Клинта Иствуда . Между тем, киноманы сразу же отметили, что лента позаимствовала основы сюжета у фильма 1962 года «Телохранитель», снятого Акирой Куросавой