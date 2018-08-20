Дэдпул приглашает Хью Джекмана вернуться в комиксы

Хью Джекман — бессменный исполнитель роли Росомахи — давно открестился от работы с этим образом. Даже не смотря на то, что его герой является одним из самых популярных мутантов во вселенной Марвел и среди "Людей Икс" в частности.

Райан Рейнольдс , исполняющий роль Дэдпула, любовь к которому продемонстрирована огромными кассовыми сборами лент с его участием, считает необходимым привлечь Хью Джекмана к работе над новой серией о команде X-Force.

Правда, Рейнольдс уточнил, что он видит Джекмана в проекте не в роли Росомахи, а в роли Хью Джекмана. Посмотрим, что на это скажет сам актер.