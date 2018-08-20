Бросив карьеру, кинозвезда стала председательшей 

Актриса Людмила Алфимова приобрела всесоюзную славу, сыграв главную роль в комедии «Свадьба в Малиновке». Примечательно, что коллега Алфимовой, игравшая в фильме её дочь, была лишь на несколько лет младше самой актрисы. Но профессионально выполненный грим спас ситуацию, и на экране солдатка Софья выглядит взрослой, умудрённой опытом женщиной, воспитывающей дочь — молодую девушку. Фильм удостоился высоких оценок критиков и был тепло принят отечественным зрителем. Людмила Алфимова в одночасье превратилась в звезду, которую засыпали предложениями из столичных театров. Актрису звали сниматься именитые режиссёры, но Алфимова предпочла звёздной карьере семейное счастье — она вышла замуж за председателя колхоза из села Печёра Винницкой области.