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Советская комедия возмущала женщин 

Рамблер 21 августа 2018
Писатель и драматург Аркадий Инин задумал написать историю об одиноких женщинах. Несмотря на то, что в восьмидесятые года говорить об одиночестве было не принято, Инин почувствовал, что эта тема актуальна. Тогда в газетах всё активнее стали появляться объявления о знакомствах, и это сподвигло писателя заняться изучением вопроса. Он отправился в общежитие московского станкостроительного завода имени Орджоникидзе, где познакомился с обитательницами и комендантом. Девушки много говорили о том, как сложно устроить личную жизнь, и тогда Инину пришло в голову написать сценарий, в котором в общежитии живёт сваха. Но не вредная деревенская бабулька, а вполне современная и приятная женщина. Так родился сценарий, по которому режиссёр Самсон Самсонов снял фильм «Одиноким предоставляется общежитие». Актрис отбирали придирчиво, даже на второстепенные роли Самсонов пригласил настоящих красавиц. Но на съёмочной площадке никто из артисток личную жизнь не устроил в отличие от героинь, хотя все девушки потихоньку флиртовали с Александром Михайловым, игравшим главную мужскую роль. А одной из статисток крупно не повезло: её за чересчур активное поведение и вовсе уволили.
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