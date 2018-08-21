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Ляпы в советской киноклассике
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Ляпы в советской киноклассике 

Рамблер 21 августа 2018
Мало какая картина обходится без ляпов. Не миновала эта участь и любимы советские фильмы. Несмотря на то, что их перед выпуском тщательно отсматривали киночиновники, небольшие оплошности в лентах всё же встречаются. Они отнюдь не ухудшают качество фильмов, но заставляют присмотреться к отдельным эпизодам.
1. «Калина красная», 1974. В одной сцене со стола исчезает банка. В другом эпизоде, когда Егор (Василий Шукшин) беседует с отцом Любы (Иван Рыжов), игрушечная курица перемещается по печи. Самопроизвольно появляться и исчезать умеет и ведро, прицепленное к трактору Егора.
2. «Кин-дза-дза!», 1986. При смене ракурса актёры Евгений Леонов и Юрий Яковлев меняются местами. Похожая ситуация имеет место и при беседе дяди Вовы (Станислав Любшин) и Гедевана (Леван Габриадзе) с девушкой на тачанке: при смене ракурса радикально меняется положение теней.
3. «Чародеи», 1982. Классический ляп — изменение узла галстука: галстук трансформируется у героя Валентина Гафта после беседы с героиней Екатерины Васильевой. Причёска главной героини, сыгранной Александрой Яковлевой, меняется: то у неё роскошная коса, то короткие волосы. В сцене с подгонкой костюма Ивана (Александр Абдулов) на герое внезапно появляется жилет.
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