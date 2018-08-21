Ляпы в советской киноклассике

Мало какая картина обходится без ляпов. Не миновала эта участь и любимы советские фильмы. Несмотря на то, что их перед выпуском тщательно отсматривали киночиновники, небольшие оплошности в лентах всё же встречаются. Они отнюдь не ухудшают качество фильмов, но заставляют присмотреться к отдельным эпизодам.

1. «Калина красная», 1974. В одной сцене со стола исчезает банка. В другом эпизоде, когда Егор ( Василий Шукшин ) беседует с отцом Любы ( Иван Рыжов ), игрушечная курица перемещается по печи. Самопроизвольно появляться и исчезать умеет и ведро, прицепленное к трактору Егора.