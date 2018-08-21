Парочки, которым не суждено быть вместе

Зрители, которые следят за приключениями романтических парочек в комедиях и драмах, всегда надеются, что в финале фильма влюблённые останутся вместе. Похожие ситуации бывают и в мультфильмах: Принц Уильям Фипп и Золушка, Принц Эрик и русалочка Ариэль, Аладдин и Жасмин. Но некоторым парочкам определённо не суждено быть вместе.

1. Джуди Хопс и Ник Уайлд из мультфильма «Зверополис», 2016. История этой пары развивалась по классической схеме: сначала неприязнь, потом вынужденное сотрудничество, ведущее к возникновению дружеских отношений, а в итоге и милое признание в любви. Но возможен ли роман между коварным лисом и очаровательной зайкой? Ответ на этот вопрос скорее отрицательный.

2. Дори и Марлин из мультфильма «В поисках Немо», 2003. Эту пару обожают поклонники, которые вот уже полтора десятка лет строят теории об их романе. Однако Дори очень сложно представить в роли покладистой домохозяйки и матери семейства, ведь её амнезия не позволит Марлину наслаждаться семейной жизнью.