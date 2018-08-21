Вышел трейлер «Короля Лира» с Энтони Хопкинсом

Действие знаменитой пьесы происходит в наши дни. Престарелый король Лир хочет разделить государство между своими тремя дочерями в зависимости от того, как сильно они его любят. Младшая дочь отказывается льстить отцу, и король Лир передает власть двум старшим. Однако вместо благодарности, он сталкивается с хладнокровностью наследниц и оказывается на улице.

Премьера «Короля Лир» уже состоялась на канале BBC Two в Великобритании. Amazon планируют запустить показ в остальных странах с 28 сентября этого года.