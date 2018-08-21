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Вышел трейлер «Короля Лира» с Энтони Хопкинсом
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Вышел трейлер «Короля Лира» с Энтони Хопкинсом 

Fancy Journal 21 августа 2018
Amazon Studios показали трейлер к адаптации шекспировской драмы «Король Лир» от режиссера Ричарда Эйра. Главные роли в фильме исполнили обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс, Эмма Томсон, Флоренс Пью и Эмили Уотсон. Продюсером картины стал лауреат «Эмми», «Золотого глобуса» и «BAFTA» Колин Кэллэндер.
Действие знаменитой пьесы происходит в наши дни. Престарелый король Лир хочет разделить государство между своими тремя дочерями в зависимости от того, как сильно они его любят. Младшая дочь отказывается льстить отцу, и король Лир передает власть двум старшим. Однако вместо благодарности, он сталкивается с хладнокровностью наследниц и оказывается на улице.
Премьера «Короля Лир» уже состоялась на канале BBC Two в Великобритании. Amazon планируют запустить показ в остальных странах с 28 сентября этого года.
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