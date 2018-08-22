Ещё
Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Бонде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Бонде 

Ivi.ru + ещё 56 22 августа 2018
Съемки 25-го фильма о Бонде должны были начаться в конце 2018 года, но Дэнни Бойл покинул кресло режиссера картины. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт франшизы.
Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd
— James Bond (@007) 21 августа 2018 г.
Бойл подтвердил свое участие в постановке в марте и до сих пор работал над сюжетом вместе с Джоном Ходжем, сценаристом фильма «На игле», и занимался подбором актеров на роли главного злодея и девушки Бонда. Похоже, где-то тут и возникли творческие разногласия с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном и исполнителем роли Бонда Дэниэлом Крэйгом. Жаль, что нам никогда не расскажут, какие.
Когда новая лента бондианы выйдет, мы обязательно включим её в список фильмов, которые прошли через производственный ад. Потому что сколько можно уже?
Ivi.ru: последние новости
9 фильмов, восхваляющих красоту женщины Бесплатно: 7 романтических комедий, от которых на душе полегчает Что смотреть в кино с 30 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение