Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Бонде

Съемки 25-го фильма о Бонде должны были начаться в конце 2018 года, но Дэнни Бойл покинул кресло режиссера картины. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт франшизы.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd

— James Bond (@007) 21 августа 2018 г.

Бойл подтвердил свое участие в постановке в марте и до сих пор работал над сюжетом вместе с Джоном Ходжем, сценаристом фильма «На игле», и занимался подбором актеров на роли главного злодея и девушки Бонда. Похоже, где-то тут и возникли творческие разногласия с продюсерами Барбарой Брокколи Майклом Дж. Уилсоном и исполнителем роли Бонда Дэниэлом Крэйгом . Жаль, что нам никогда не расскажут, какие.

Когда новая лента бондианы выйдет, мы обязательно включим её в список фильмов, которые прошли через производственный ад. Потому что сколько можно уже?