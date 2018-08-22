Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием 

Когда Леонид Квинихидзе снимал фильм «Крах инженера Гарина», возникло множество проблем. Во-первых, спорных оказалось название. Изначально лента должны была называться «Преступления Петра Петровича Гарина», но киночиновники знали, что рецензия на картину будет опубликована в газете «Правда», поэтому такое название было недопустимым. А «Крах инженера Гарина» не нравился режиссёру, ведь уже из названия было понятно, чем завершится история. Вторая проблема заключалась в том, что никак не могли найти исполнителя главной роли. На роль Гарина рассматривали даже поэта Евгения Евтушенко, но в какой-то момент возникла кандидатура Олега Борисова. Когда он появился на площадке, всем сразу стало ясно, что Гариным должен стать именно он. Были сложности и с поиском актрисы на главную женскую роль, но тут всех выручил Олег Борисов, который привёл на съёмки партнёршу по театру в Киеве Нонну Терентьеву. Пробы показали, что пара Борисов-Терентьева состоялась. А вот ключевой момент в финале фильма, когда Гарин понимает, что его мечты утопичны, дался Олегу Борисову нелегко, однако сыграл он так, что съёмочная группа замерла. Позднее выяснилось, что незадолго до этого Борисов узнал, что у него серьёзное заболевание.