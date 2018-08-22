Факты о кино, которые вы ещё не знаете

Думаете вы всё знаете о кино? Эти любопытные факты докажут вам, что вы ошибаетесь.

1. Главный холл Министерства магии для серии фильмов о Гарри Поттере — самая большая декорация, которую когда-либо возводили для съёмок. Его строили около 20 недель, а внутри с лёгкостью могло поместиться 50 двухэтажных автобусов.

2. «Король ужасов» Стивен Кинг поддерживает молодых режиссёров, поэтому продаёт права на экранизацию своих романов дёшево. Так, режиссёр Фрэнк Дарабонт получил право перенести на экран роман «Побег из Шоушенка» всего за 1 000 долларов.

3. Главным героем фантастического триллера «Чужой» была лейтенант Рипли. Однако сценаристы видели в роли лейтенанта исключительно мужчину. Но создатели ленты решили взять актрису Сигурни Уивер , поскольку аудитория таких картин в те годы совершенно не ожидала увидеть женщину в качестве единственного выжившего астронавта.

4. В фильме «Крёстный отец» ни разу не произнесли слово «мафия». На этом настояли настоящие мафиози, с которыми консультировались создатели ленты.

5. Мультфильм «Король-лев» изначально назывался «Король джунглей». Однако в процессе создания картину переименовали по банальной причине: львы не живут в джунглях, они обитают в саваннах.