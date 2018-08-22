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Провальные экранизации отличных книг 

Рамблер 22 августа 2018
Экранизация бестселлера — прекрасная идея, ведь у киношников уже есть почти готовый сценарий и армия фанатов, обожающих героев. Но иногда попытка экранизировать книгу, которую обожают миллионы читателей, становится грандиозным провалом. Эти экранизации не просто разочаровали, а разозлили книголюбов.
1. «Лига выдающихся джентльменов», 2003. Алан Мур — признанный автор комиксов. Его одноимённый графический роман был действительно интеллектуальным и грамотно выстроенным, а действовали в нём знаменитые книжные герои. А вот лента Стивен Норрингтон стала полнейшей катастрофой, после которой сам Норрингтон покинул Голливуд, а исполнитель главной роли легендарный Шон Коннери ушёл на пенсию.
2. «Валериан и город тысячи планет», 2017. Поставленный Люком
Бессоном фантастический фильм основывался на классическом французском комиксе «Валериан и Лорелин». Лента была наполнена спецэффектами, но из-за бездарной игры главных актёров фильм смотрелся скучно.
3. «Эрагон», 2006. Книга о подростке, нашедшем яйцо дракона, вовлекшее его в приключения, была невероятно популярна. Экранизация вышла в 2006 году, но совершено не понравилась публике. Те, кто прочитал роман, разъярились, потому что в угоду хронометражу из фильма выкинули важные моменты, а те, кто с книгой знаком не был, попросту ничего не понимали из-за отсутствия подробностей.
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