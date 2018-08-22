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Фильмы, досматривать которые страшно 

Рамблер 22 августа 2018
Некоторые фильм смотрятся на одном дыхании, а другие не хочется досматривать. Но есть и ещё одна категория, в которую входят картины, финал которых узнать любопытно, но очень страшно.
1. «Уиджи: Проклятие Вероники», 2017. Этот испанский ужастик напугал даже самый стойких любителей триллеров. Просмотр этого хоррора доводил людей до ночных кошмаров и устрашающих видений, хотя досмотреть его до конца решались не все.
2. «Калигула», 1979. Римский император Калигула был далёк от целомудрия, и киношники решили не отступать от исторической правды. Лента Тинто Брасса поражала публику развращённостью настолько, что зрители даже уходили с сеансов из-за отвращения.
3. «Великий экстаз Роберта Кармайкла», 2005. Секс, насилие, наркотики — всё это было показано в ленте с чрезмерной откровенностью. Во время показа в Каннах шокированные натуралистичной жестокостью зрители выходили из кинотеатра задолго до финальных титров.
4. «Реинкарнация», 2018. Главная героиня фильма, у которой после смерти матери портятся отношения с мужем и детьми, с самого начала вызывает неприятные ощущения, но когда сюжет переходит в область паранормальных явлений, картина становится невыносимой.
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