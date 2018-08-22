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Филипп Киркоров принял участие в съемках фильма
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Филипп Киркоров принял участие в съемках фильма 

Рамблер 22 августа 2018
51-летний популярный певец Филипп Киркоров принял участие в съемках фильма "Бабушка легкого поведения-2". Причем Киркоров будет играть роль самого себя.
Съемки уже идут полным ходом. На этот раз вместе с Александром Реввой в фильме сыграют певица Глюкоза и Дмитрий Нагиев.
Создатели фильма вместе с режиссером Марюсом Вайсбергом изначально обещали звездный актерский состав. Судя по всему, они выполнили свое обещание и даже превзошли самих себя.
Очень скоро зрители смогут не только посмотреть на Филиппа Киркорова в кинотеатрах, но и услышать его песни. Кстати, актеры вместе с певцом уже зажигают на съемочной площадке.

Вчера мы с @vjkatyaguseva, благодаря Неотразимой Бабушке Лёгкого Поведения— Госпоже Фишман в исполнении невероятного @arthurpirozhkov при чутком ОКО Короля Отечественных Комедий последнего 10-летия @weisbergfilms — провели фантастический день на Истре, и скоро, уже практически в Новый 2019 Год вы все увидите новые приключения звездной бабули при моем участии, точнее под мои песни в настроении синем и моем участии! Ну и конечно блистательный Мачо @nagiev.universal — был как всегда безупречен и роскошен во всех отношениях. Я уже не говорю про мою любимую @marina_phedunkiv и @m_galustyan 💋❤️😘💣👏💥😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Вам ожидает ГЛАВНАЯ КОМЕДИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА -«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2»❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Look by @dolcegabbana @stefanogabbana

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Cкоро, уже практически в Новый 2019 год вы все увидите новые приключения звездной бабули при моем участии, точнее, под мои песни в настроении синем и моем участии!", — пишет певец в своем Instagram.
Уже известно, что съемки фильма будут завершены 5 сентября, а картина выйдет на большие экраны 3 января 2019 года, во время новогодних каникул.
Первый фильм "Бабушка легкого поведения" вышел на экраны в 2017 году и собрал в прокате свыше 360 миллионов рублей.
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