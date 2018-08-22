Филипп Киркоров принял участие в съемках фильма

51-летний популярный певец Филипп Киркоров принял участие в съемках фильма "Бабушка легкого поведения-2". Причем Киркоров будет играть роль самого себя.

Съемки уже идут полным ходом. На этот раз вместе с Александром Реввой в фильме сыграют певица Глюкоза и Дмитрий Нагиев

Создатели фильма вместе с режиссером Марюсом Вайсбергом изначально обещали звездный актерский состав. Судя по всему, они выполнили свое обещание и даже превзошли самих себя.

"Cкоро, уже практически в Новый 2019 год вы все увидите новые приключения звездной бабули при моем участии, точнее, под мои песни в настроении синем и моем участии!", — пишет певец в своем Instagram.

Уже известно, что съемки фильма будут завершены 5 сентября, а картина выйдет на большие экраны 3 января 2019 года, во время новогодних каникул.

Первый фильм "Бабушка легкого поведения" вышел на экраны в 2017 году и собрал в прокате свыше 360 миллионов рублей.