Николь Кидман резко «постарела» ради роли

В Сети появились кадры из нового триллера с участием актрисы и шокировали поклонников.

Премьера нового фильма "Разрушитель" с Николь Кидман в главной роли планируется в этом году. Трейлер пока не вышел, но зато появились первые кадры. Поклонники опешили: одну из признанных голливудских красавиц просто не узнать. Ради роли Николь Кидман пришлось сильно изменить внешность, гримеры немало потрудились, чтобы добиться такого эффекта.

Кадр из фильма "Разрушитель"

По сюжету героиня Николь Кидман работает детективом и внедряется в одну из сект, с заданием она не справляется и выходит из игры. Однако спустя время ее уговаривают вернуться к работе, и она соглашается.

Поклонники отметили, что темный цвет волос не идет актрисе и сильно старит ее. Хотя здесь сложно судить объективно, ведь актриса в гриме, который также прибавляет немало лет.