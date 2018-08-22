Роль, перевернувшая жизнь актрисы 

Кастинг на роли зенитчиц в фильме «А зри здесь тихие» проходил необычным образом — режиссёр Станислав Ростоцкий учитывал мнение каждого участника съёмочной группы, ведь среди них были и те, кто воевал в Великой Отечественной войне. В образах главных героинь военно-исторической драмы отражены пять подлинных портретов эпохи, поэтому режиссёр стремился к максимальной достоверности не только в изображении характеров, но и в облике главных действующих лиц. Елена Драпеко едва не потеряла роль Лизы Бричкиной: в то время актриса училась на втором курсе и занималась балетом, а по сценарию её героиня была не худенькой бойкой деревенской девушкой. За актрису заступилась жена режиссёра, посмотрев отснятые дубли, она убедила своего супруга в том, что дочь лесничего Лизу должна играть именно Драпеко. Как позже признавалась сама актриса, именно эта роль перевернула её жизнь.