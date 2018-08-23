Ещё
Как Боярский обошёл Абдулова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Как Боярский обошёл Абдулова 

Рамблер 23 августа 2018
Играть отважного юного гасконца Д'Артаньяна в фильме «Три мушкетёра» должен был Александр Абдулов. Он и сам видел себя в этой роли, однако дорогу ему перебежал конкурент. Михаил Боярский встретился с поэтом Ильёй Резником на улице Горького в Москве, когда и в самом деле перебегал дорогу. Резник решил, что именно Боярский должен стать Д'Артаньяном и пообещал дать рекомендацию артисту. Но режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич не был уверен, что актёр подходит на роль гасконца. Боярский был старше Абдулова на четыре года, а своего героя и вовсе на 12 лет, поэтому ему предложили сыграть графа Рошфора. Однако стоило только Михаилу появиться на площадке, как все поняли, что он — идеальный Д'Артаньян. Киночиновникам Михаила Боярского представил композитор Максим Дунаевский. Узнав, что артист имеет музыкальное образование, Дунаевский надавил на Гостелерадио, и кандидатуру Боярского утвердили. А вот съёмки начались с небольшого скандала: Михаил Боярский случайно ущипнул гримёршу, а она так же случайно сожгла его ус. Артисту пришлось пользоваться накладными усами, пока его собственные не отросли.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение