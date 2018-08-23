Как Боярский обошёл Абдулова 

Играть отважного юного гасконца Д'Артаньяна в фильме «Три мушкетёра» должен был Александр Абдулов. Он и сам видел себя в этой роли, однако дорогу ему перебежал конкурент. Михаил Боярский встретился с поэтом Ильёй Резником на улице Горького в Москве, когда и в самом деле перебегал дорогу. Резник решил, что именно Боярский должен стать Д'Артаньяном и пообещал дать рекомендацию артисту. Но режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич не был уверен, что актёр подходит на роль гасконца. Боярский был старше Абдулова на четыре года, а своего героя и вовсе на 12 лет, поэтому ему предложили сыграть графа Рошфора. Однако стоило только Михаилу появиться на площадке, как все поняли, что он — идеальный Д'Артаньян. Киночиновникам Михаила Боярского представил композитор Максим Дунаевский. Узнав, что артист имеет музыкальное образование, Дунаевский надавил на Гостелерадио, и кандидатуру Боярского утвердили. А вот съёмки начались с небольшого скандала: Михаил Боярский случайно ущипнул гримёршу, а она так же случайно сожгла его ус. Артисту пришлось пользоваться накладными усами, пока его собственные не отросли.