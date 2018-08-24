Главные кинопремьеры недели

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кино.

«Альфа», режиссёр Альберт Хьюз

Приключенческая драма Альберта Хьюза расскажет (разумеется, выдуманную) историю дружбы человека и собаки, начавшуюся с приручения волка. Главный герой — мальчик Кеда, получивший тяжёлое ранение во время охоты, остается один на один с холодным и неуютным миром, каким, в принципе, была почти вся Земля 20 тысяч лет назад. Но отважный мальчик полон решимости отыскать своё племя и вернуться домой. В первой же схватке с волками Кеда находит себе компанию для путешествия, приручив одного из стаи. Вместе новоиспечённые друзья ныряют в полное опасностей приключение, напоминающее одновременно «Жизнь Пи», «Маугли», «Братца медвежонка» и «Выжившего».

Отличное семейное кино, к тому же завораживающе красивое и атмосферное — съёмки проходили в канадской провинции Альберта, где были найдены останки сотен динозавров. Но предупреждаем — в фильме есть сцены охоты на бизонов, из-за которых зоозащитники уже объявили «Альфе» бойкот. Но, как говорят создатели картины, животных убили гуманно. Так что всё в рамках приличий и рейтинга «12+».

«Не волнуйся, он далеко не уйдёт», режиссёр Гас Ван Сент

Новая драма современного классика кинематографа Гаса Ван Сента рассказывает реальную историю каррикатуриста Джона Каллахана . Он был пьяницей и кутил от зари до зари, пока однажды не попал в страшную аварию, приковавшую его к инвалидной коляске. Трагедия сначала погружает Каллахана в сплин и депрессию, но после заставляет одуматься, переосмыслить прежние ценности и открыть в себе большой талант.

«Не волнуйся, он далеко не уйдёт» — это уверенная режиссура, отличная драматургия, живые диалоги, рельефно выписанные персонажи и, как вишенка на торте, большие актёрские работы Хоакина Феникса , играющего главную роль, и комика Джоны Хилла, примерившего весьма необычное для себя амплуа. А в целом — трогательная, остроумная, жизнеутверждающая история о том, как важно простить не столько других, сколько себя, и не опустить руки.

«Днюха», режиссёр Роман Каримов

Антон так славно погулял на дне рождения своего друга, что на утро не помнит абсолютно ничего. Он заперт в квартире незнакомой девушки, а видео его вчерашних подвигов уже «взрывают» Интернет. Но самое страшное не это — в любой момент кадры может увидеть его невеста Марина, чего допустить никак нельзя.

Происходящее в «Днюхе» больше всего напоминает знаменитый «Мальчишник в Вегасе» с небольшими поправками на русского зрителя. Отличий мало, самое существенное — фильм снят в придуманном продюсером картины Тимуром Бекмамбетовым жанре screen-life, когда все события происходят на экранах гаджетов героев. Режиссировал «наш ответ Чемберлену» создатель «Гуляй, Вася!» Роман Каримов, что, конечно, даёт «Днюхе» большой кредит доверия от зрителя. Фильм получился спорным, но смешным — это ли не главное в комедии?

«22 мили», режиссёр Питер Берг

Американский агент элитного отряда сверхсекретной разведки «Призраки» Джеймс Силва ( Марк Уолберг ) должен вывести из Индонезии полицейского, который может помочь раскрыть крупный коррупционный заговор в высших политических кругах. Ценный свидетель уже в руках у героя, в арсенале — помощь ЦРУ , и только 22 мили отделяют его от спасительного самолёта. Расстояние хоть и маленькое, но каждый дюйм его смертельно опасен: армия противников велика, и они меньше всего на свете хотят, чтобы Джеймс Силва выполнил задание.