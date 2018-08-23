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Мультяшки, ставшие секс-символами 

Рамблер 23 августа 2018
Задумывались ли вы, как мультяшные персонажи выглядели бы в обычной жизни? Юная художница нарисовала героев любимых мультфильмов в реалистичном виде и доказала, что некоторые вполне могли бы претендовать на звание секс-символа.
1. Эльза из «Холодного сердца» и в мультфильме была красавицей королевских кровей с роскошными длинными белыми волосами. Будь она реальной девушкой, она точно стала бы фотомоделью или голливудской актрисой.
2. Вайолет, героиня «Суперсемейки», в мультипликационной истории отличалась застенчивостью и не могла постоять за себя. Но на реалистичном изображении она куда более дерзкая и отважная.
3. Белоснежка — один из самых возрастных персонажей, история о Белоснежке от компании «Дисней» появилась в 1937 году. Тем не менее, эта опытная домохозяйка, которая поддерживала порядок в доме, где жили семь мужчин, на рисунках художницы по-прежнему молода и сексуальна.
4. Крошка Бу из «Корпорации монстров» — очаровательная малышка, умилившая зрителей. Художница увидела Бу чуть повзрослевшей, но годы не лишили героиню прелести, напротив, Бу-подросток выглядит по-настоящему стильно и современно.
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