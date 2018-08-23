Мультяшки, ставшие секс-символами

Задумывались ли вы, как мультяшные персонажи выглядели бы в обычной жизни? Юная художница нарисовала героев любимых мультфильмов в реалистичном виде и доказала, что некоторые вполне могли бы претендовать на звание секс-символа.

1. Эльза из «Холодного сердца» и в мультфильме была красавицей королевских кровей с роскошными длинными белыми волосами. Будь она реальной девушкой, она точно стала бы фотомоделью или голливудской актрисой.

2. Вайолет, героиня «Суперсемейки», в мультипликационной истории отличалась застенчивостью и не могла постоять за себя. Но на реалистичном изображении она куда более дерзкая и отважная.

3. Белоснежка — один из самых возрастных персонажей, история о Белоснежке от компании «Дисней» появилась в 1937 году. Тем не менее, эта опытная домохозяйка, которая поддерживала порядок в доме, где жили семь мужчин, на рисунках художницы по-прежнему молода и сексуальна.

4. Крошка Бу из «Корпорации монстров» — очаровательная малышка, умилившая зрителей. Художница увидела Бу чуть повзрослевшей, но годы не лишили героиню прелести, напротив, Бу-подросток выглядит по-настоящему стильно и современно.