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Советского Ромео заставили оживить
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Советского Ромео заставили «оживить» 

Рамблер 23 августа 2018
В основу повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» легли события, которые произошли с родным сыном писательницы. Пока родители были в отпуске, с мальчиком едва не случилось несчастье. Влюблённый подросток отважился забраться к своей возлюбленной на шестой этаж по водосточной трубе, к ужасу соседей труба рассыпалась прямо под ребёнком, и он полетел вниз. По счастливой случайности под домом находились заросли кустарника, куда и угодил Ромео. В результате мальчик отделался лишь ссадинами и ушибами. Финал самой повести изначально не был таким благополучным — главный герой погибает, выпав из окна. Галина Щербакова предположила, что гибель мальчика может послужить в назидание советским детям, но главный редактор журнала «Юность» Борис Полевой настоял на изменении концовки. Не позволили писательнице «убить» советского Ромео и во время съемок одноимённой кинокартины. Узнав о том, что у фильма будет трагический конец, в министерстве, заведовавшем политикой по воспитанию подрастающего поколения, настояли на том, чтобы Ромка остался жив.
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