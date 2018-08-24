Ещё
Бондарчук заставил артистов копать себе окопы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Бондарчук заставил артистов копать себе окопы 

Рамблер 24 августа 2018
Режиссёр Сергей Бондарчук пригласил в фильм «Они сражались за Родину» цвет советского кинематографа. В ленте снимались и народные, и заслуженные артисты, но им пришлось очень нелегко. Дело в том, что из всех участников картины на фронте воевали лишь сам Бондарчук и актёры Иван Лапиков и Юрий Никулин. Они хорошо знали солдатский быт, а чтобы и остальные артисты привыкли к обстановке, режиссёр применил хитрость. Он приказал всем круглосуточно ходить в гимнастёрках и запретил их стирать. В свободное время актёры по велению Бондарчука должны были собираться в группы и рассказывать солдатские байки, хоть собственные, хоть услышанные от отцов. Кроме того, он обязал всех независимо от заслуг собственноручно рыть окопы, и звёзды советского кино беспрекословно выполняли приказ, сбивая руки и заливаясь потом. Жила вся съёмочная группа на арендованном и пришвартованном к берегу теплоходе, и только там люди могли укрыться от грохота снарядов и побыть в относительной тишине, ведь за время работы над картиной взорвали больше пяти тонн пиротехнических зарядов. Впрочем, старания того стоили: героическая лента по роману Михаила Шолохова, которая вышла на экраны в 1976 году и стала лучшим фильмом года.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение