Бондарчук заставил артистов копать себе окопы 

Режиссёр Сергей Бондарчук пригласил в фильм «Они сражались за Родину» цвет советского кинематографа. В ленте снимались и народные, и заслуженные артисты, но им пришлось очень нелегко. Дело в том, что из всех участников картины на фронте воевали лишь сам Бондарчук и актёры Иван Лапиков и Юрий Никулин. Они хорошо знали солдатский быт, а чтобы и остальные артисты привыкли к обстановке, режиссёр применил хитрость. Он приказал всем круглосуточно ходить в гимнастёрках и запретил их стирать. В свободное время актёры по велению Бондарчука должны были собираться в группы и рассказывать солдатские байки, хоть собственные, хоть услышанные от отцов. Кроме того, он обязал всех независимо от заслуг собственноручно рыть окопы, и звёзды советского кино беспрекословно выполняли приказ, сбивая руки и заливаясь потом. Жила вся съёмочная группа на арендованном и пришвартованном к берегу теплоходе, и только там люди могли укрыться от грохота снарядов и побыть в относительной тишине, ведь за время работы над картиной взорвали больше пяти тонн пиротехнических зарядов. Впрочем, старания того стоили: героическая лента по роману Михаила Шолохова, которая вышла на экраны в 1976 году и стала лучшим фильмом года.