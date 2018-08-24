Ошибки аниматоров, за которые можно наказать

Мультфильмы нередко становятся в прокате даже успешнее, чем обычное кино, ведь их с удовольствием смотрят не только дети, но и родители. Но, как и полнометражные игровые фильмы, мультики не обходятся без ляпов. А за некоторые ошибки мультипликаторов стоило бы даже наказывать.

1. «В поисках Дори», 2016. Здесь аниматоры слегка опростоволосились в одном эпизоде с ворчливым осьминогом Хэнком. Он ползёт по коридору и видит, что ему навстречу идёт человек. Тогда Хэнк прячется за угол и оттуда выглядывает, при этом зритель видит пустые стены коридора. В следующей сцене можно наблюдать внушительных размеров питьевой фонтанчик, который внезапно появился на одной стене.

2. «Зверополис», 2016. Возвратившись домой, Джужи оставляет ноутбук около настольных часов. Буквально через секунду часы оказываются уже на подоконнике, а ноутбук и вовсе исчезает.

3. «Моана», 2016. В сцене, когда Моана находит в пещере корабль, сначала вокруг судна нет ничего, кроме песка. Но в следующем эпизоде поблизости оказалась огромная скала.

4. «Холодное сердце», 2013. Когда Ханс приходит ко дворцу, снежное чудовище отбрасывает охранников. При их падении видно, что вокруг лишь снег, но, когда они поднимаются, один охранник поднимает с земли неизвестно откуда взявший арбалет.

О других оплошностях мультипликаторов расскажет видео.