Ещё
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Ошибки аниматоров, за которые можно наказать 

Рамблер 24 августа 2018
Мультфильмы нередко становятся в прокате даже успешнее, чем обычное кино, ведь их с удовольствием смотрят не только дети, но и родители. Но, как и полнометражные игровые фильмы, мультики не обходятся без ляпов. А за некоторые ошибки мультипликаторов стоило бы даже наказывать.
1. «В поисках Дори», 2016. Здесь аниматоры слегка опростоволосились в одном эпизоде с ворчливым осьминогом Хэнком. Он ползёт по коридору и видит, что ему навстречу идёт человек. Тогда Хэнк прячется за угол и оттуда выглядывает, при этом зритель видит пустые стены коридора. В следующей сцене можно наблюдать внушительных размеров питьевой фонтанчик, который внезапно появился на одной стене.
2. «Зверополис», 2016. Возвратившись домой, Джужи оставляет ноутбук около настольных часов. Буквально через секунду часы оказываются уже на подоконнике, а ноутбук и вовсе исчезает.
3. «Моана», 2016. В сцене, когда Моана находит в пещере корабль, сначала вокруг судна нет ничего, кроме песка. Но в следующем эпизоде поблизости оказалась огромная скала.
4. «Холодное сердце», 2013. Когда Ханс приходит ко дворцу, снежное чудовище отбрасывает охранников. При их падении видно, что вокруг лишь снег, но, когда они поднимаются, один охранник поднимает с земли неизвестно откуда взявший арбалет.
О других оплошностях мультипликаторов расскажет видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение